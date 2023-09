Moret (PSC) afirma que "tot el que càpiga dins" de la Constitució es pot incloure en el diàleg

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret, ha afirmat que "tot el que càpiga dins del marc constitucional pot formar part del diàleg entre les diferents posicions".

En una entrevista aquest dilluns a TV3, recollida per Europa Press, la també viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC ha considerat que és el moment de la investidura "fallida" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ha assegurat que, després, s'obrirà una nova etapa en la qual desitgen investir el president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per formar un govern "centrat a garantir drets, a ampliar oportunitats".

Segons ella, la construcció d'aquest Govern central "s'ha de fer amb el diàleg com a eina per transformar, per alliberar grans consensos i grans acords, i sobretot en un marc claríssim, que és la legislació vigent i la Constitució".

Respecte a la mobilització del PP contra l'amnistia d'aquest diumenge a Madrid, ha assenyalat que va ser "un acte per donar suport al seu líder, per donar-li suport moral abans d'enfrontar-se a un fracàs".