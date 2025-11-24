Moret (PSC) afirma que la pujada d'AC en el CEO és una "expressió local" d'un fenomen global

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha qualificat la pujada d'Aliança Catalana en el baròmetre d'aquest dilluns del Centre d'Estudis d'Opinió d'"expressió local" d'un fenomen --el creixement de l'extrema dreta-- que ha assegurat que és global.
"Totes les forces polítiques que en aquests moments estan defensant els relats d'odi, els relats discriminatoris, els relats més retrògrads i més reaccionaris creixen no només a Catalunya, sinó que és una tendència que s'està produint a nivell internacional i estatal", ha dit en una roda de premsa a la seu del partit.
Segons el baròmetre publicat aquest dilluns, el PSC guanyaria les eleccions catalanes amb una forquilla de 38-40 escons, seguit d'ERC (22-23), mentre que Junts i Aliança Catalana (AC) empatarien en tercer lloc (19-20).
Per Moret, aquest creixement s'emmarca en un ascens internacional i universal d'aquests partits, que "té una expressió local i, en aquest cas, una expressió a Catalunya".
RESPONSABILITATS
Segons la portaveu, aquest creixement interpel·la a tots els partits, i sobretot als progressistes, davant aquest fenomen: "L'única manera de fer-ho és fent bones polítiques, polítiques públiques que donin resposta a les necessitats dels ciutadans i amb serveis públics de qualitat".
Ha apel·lat a la unitat d'acció progressista per fer-hi front: "Davant la no política, que és el que defensa la ultradreta, per a nosaltres l'única o una de les respostes més importants és fer bona política".