Moret (PSC) afirma que negociaran "fins l'últim moment" per aconseguir la pròrroga pressupostària

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns que els socialistes negociaran "fins l'últim moment" per aprovar el decret per a la pròrroga pressupostària del Govern al Parlament.

"El moment actual és el de treballar intensament sense renunciar a res, sense esgotar totes les lògiques, per aconseguir que aquest decret prosperi, perquè creiem que és bo en si mateix", ha remarcat Moret en una roda de premsa a la seu del PSC a Barcelona.

Es preveu que en el ple del Parlament d'aquesta setmana es debati i es voti la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, un cop el Govern ja ha admès que no podrà aprovar uns nous comptes per aquest any.

Davant d'això, Moret ha apuntat que correspon a la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, liderar les negociacions de la pròrroga pressupostària, tot i que la portaveu ha situat ERC i els Comuns com a prioritaris per pactar "en primera instància", en ser els socis d'investidura.

La portaveu ha destacat que no es plantegen la possibilitat que es rebutgi la pròrroga pressupostària, i ha defensat el decret com necessari per tirar endavant polítiques que beneficiïn la ciutadania, textualment.

RELACIÓ AMB ERC

En relació amb la 'Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític' pactada amb ERC per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, Moret ha indicat que, ara com ara, treballen per establir espais estables de diàleg amb els republicans, textualment, per acabar de configurar les diferents comissions de treball.

La portaveu ha afegit que el PSC té converses amb ERC, però ha matisat que encara no tenen un espai de relació estable, tenint en compte, apunta, que la nova direcció dels republicans encara està "consolidant-se" i prenent les seves decisions, afegeix.

Així mateix, preguntada sobre les sancions als ajuntaments per consums excessius d'aigua, Moret ha reiterat que el PSC defensarà al Parlament la seva posició que és estar "al costat de l'els ajuntaments".