Moret (PSC) afirma que les negociacions dels PGE PSOE-Junts avancen "com cal"

Desconeix si Zapatero està implicat en els contactes, però assegura que al PSC li semblaria "bé"

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que les negociacions que duen a terme els socialistes amb Junts al Congrés per recaptar el seu suport per als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2025 avancen "com cal, a cada moment i on acorden les dues parts que és el lloc més adequat per fer-ho".

En preguntar-li una entrevista en La 2 i Ràdio 4 aquest dimecres recollida per Europa Press per la possible implicació de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero en els contactes PSOE-Junts, ha dit que ho desconeix, si bé ha assegurat que als socialistes catalans els hi semblaria bé.

Ha sostingut que --textualment-- el Govern espanyol generarà els espais adequats per a aquestes negociacions i incorporarà a les persones més adequades, i ha apuntat: "Si una d'aquestes persones és l'expresident Zapatero, a nosaltres ens sembla bé".

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Respecte als Pressupostos de la Generalitat pel 2025, ha avisat a ERC i els Comuns que la seva absència serà "una de les majors dificultats i obstacles per complir" els acords als quals ha arribat el PSC amb ambdues formacions per a la investidura.

Per això, ha augurat que tant republicans com comuns seran "sensibles" a aquesta realitat, i qüestionada pel procés congressual d'ERC, els ha desitjat que arribi a bon port per conformar l'Esquerra forta i estable que, en les seves paraules, necessita Catalunya per construir una majoria progressista.

I sobre el rebuig del president de la Generalitat, Salvador Illa, a reunir-se amb l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, en la seva roda de reunions amb exlíders del Govern, ha defensat que els seus arguments són "lògics" ja que, si bé Puigdemont té el reconeixement institucional, continua sent un polític en actiu.

ERREJÓN

En preguntar-li per això, Moret s'ha referit novament al cas de presumpte assetjament sexual de l'exportaveu de Sumar Íñigo Errejón i ha insistit que "Sumar ha abordat correctament" la situació apartant-lo ràpida i directament del partit.

Sobre si en el si del PSC hi ha hagut casos similars, ha descartat denúncies de violència masclista, si bé ha admès que se'ls ha fet arribar "alguna queixa" interna contra la qual s'ha aplicat el protocol sense miraments, en les seves paraules.

També ha reconegut haver patit ella mateixa "algun cas" de masclisme per part d'algun company, que ha emmarcat en el paternalisme i qüestionament per part de senyors, textualment, que ostentaven una situació de poder, com els ha passat a totes les dones, ha afegit.