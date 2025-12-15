Moret (PSC): les banderes del feminisme i contra la corrupció són "vigents" al PSOE

Assegura que el Govern central està funcionant i demana als seus socis que "no obrin mai la porta a Vox"
BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit que les banderes que ha defensat el PSOE com el feminisme o la lluita contra la corrupció continuen "vigents", malgrat l'avenç en les investigacions d'alguns casos de corrupció i assetjament sexual dins el PSOE.
"El Partit Socialista és un partit que reflecteix millor que ningú quines són les realitats socials i la societat en la qual estem inserits. Això vol dir que les banderes continuen vigents i que la bandera del feminisme i la bandera en contra de la corrupció continuen vigents", ha defensat aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit.
Això no vol dir, ha dit, que no haguem d'"afrontar dificultats", però la diferència en la resposta és que s'ha assumit amb claredat la situació i s'han pres decisions valentes i contundents, en les seves paraules.
Ha mantingut que el PSC, i també el PSOE, mantenen el principi de tolerància zero contra la corrupció, i ha sostingut que "no hi ha cap altre partit amb un full de ruta més important i amb les credencials més clares en l'àmbit del feminisme".
Preguntada per com es pot reconstruir la confiança en la ciutadania en aquesta situació, ha respost que treballant i actuant: "Es recupera prenent decisions, estant al capdavant, donant la cara i generant credibilitat".
CRÍTIQUES
Sobre les crítiques d'altres partits i sobre si han sentit vergonya del que s'ha sabut aquestes setmanes, ha replicat que se sent vergonya "quan s'està en una força política que nega les violències masclistes i no acompanya les dones".
En aquest sentit, ha dit que els socialistes compten amb un historial positiu en aquest àmbit i que han estat "pioners" a les institucions en les quals han estat al capdavant en la lluita per la igualtat entre homes i dones.
CONTINUÏTAT DE LA LEGISLATURA
Respecte a la continuïtat de la legislatura espanyola, ha dit que el Govern d'Espanya està funcionant, i està funcionant bé, i que així hauria de continuar sent, i ha dit que la decisió de fer canvis en l'executiu correspon, eventualment, al president, Pedro Sánchez.
Sobre els dubtes d'alguns socis d'investidura per aquesta situació, ha afirmat que el PSC "no obrirà mai la porta a Vox", perquè precisament la negació del feminisme és el que caracteritza la ultradreta, en les seves paraules.