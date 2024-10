Moret (PSC) afirma que Illa "no té previst reunir-se" amb Puigdemont

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "no té previst" reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont.

En una roda de premsa a la seu del partit aquest dilluns, Moret ha destacat que Illa "només s'ha reunit amb presidents que no estan en actiu políticament" i, per això, no té previst fer-ho amb el líder de Junts.

"Aquesta és la informació que tenim. Per tant, si hi ha més informacions, és des de presidència que les faran arribar als mitjans", ha sostingut.