Moret (PSC) afirma que Illa està fent un seguiment de la PPA exhaustiu i "hora a hora"

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està fent un seguiment exhaustiu i "hora a hora" de l'evolució de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya des del viatge institucional a Mèxic.
"Ho dic amb coneixement de causa, que el president n'està fent un seguiment exhaustiu diari, i no només diari, sinó hora a hora, de tota l'evolució de la pesta porcina a Catalunya", ha assegurat en una roda de premsa a la seu del partit, en resposta a les crítiques de l'oposició sobre el fet que Illa continuï amb la seva agenda a Mèxic.
Ha afegit que està en contacte permanent amb les principals conselleries del Govern afectades (Agricultura i Interior), que estan prenent les decisions correctes, en les seves paraules, "però estan capitanejades i liderades pel president des de Mèxic, hora a hora".
Moret ha aplaudit la resposta ràpida, "rigorosa i encertada" de l'executiu a aquesta crisi de salut animal, i ha traslladat la seva preocupació pel fet que afecta un dels sectors econòmics més importants de Catalunya.
"S'està actuant i es continuarà actuant d'acord amb criteris rigorosos, basats en la ciència, i en les recomanacions dels experts", i ha remarcat la importància de la col·laboració entre institucions i amb el sector.