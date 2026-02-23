Moret (PSC) afirma que hi ha marge "fins l'últim moment" per pactar els pressupostos amb ERC

No renuncien a recaptar l'IRPF però aposta per buscar "el moment adequat"
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat aquest dilluns que hi ha marge per negociar amb ERC fins l'últim moment per als pressupostos: "Sempre hi ha marge per a les negociacions i per als acords. Sempre. Fins l'últim moment. Per tant, és simplement buscar la fórmula més adequada".
En una roda de premsa a la seu del partit, ha sostingut que el president, Salvador Illa, ha posat per davant les necessitats de Catalunya en anunciar que el Govern aprovarà divendres en el Consell Executiu el projecte, malgrat no comptar amb el suport necessari dels republicans.
"El que ha fet és fer un pas endavant, tal com va dir, i és posar per davant les necessitats del país. I aquestes necessitats del país passen per tenir pressupostos", ha argumentat Moret.
Preguntada per si és un risc iniciar la tramitació parlamentària dels nous comptes públics sense l'aval d'ERC, ha respost que qualsevol negociació té riscos.
"Ens hem arriscat des que es va aprovar el pacte d'investidura. Hem estat negociant permanentment, i les negociacions tenen els seus processos i els seus moments més fàcils, més complicats i els seus riscos", ha valorat.
RECAPTACIÓ DE L'IRPF
La recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat és la principal exigència d'ERC, el líder del qual, Oriol Junqueras, va assegurar dissabte que no veia avenços en aquesta carpeta, sobre la qual Moret ha reiterat que Illa no ha renunciat "en cap moment" a aquest objectiu.
"No renunciem a complir en absolut, tot el contrari. Estem compromesos a complir. Però també sabem que perquè es compleixin, ho hem de fer de la manera que sigui viable i en els temps que siguin viables", ha expressat.
Ha afegit que, en aquest àmbit, cal continuar treballant i buscant acords i fer-ho buscant el moment i la forma adequada: "El que es manté intacte és l'objectiu, que són els punts recollits en el pacte d'investidura. El que canvia, moltes vegades, perquè aquests acords siguin viables, són les maneres i els temps. I és en el que estem treballant".
Segons Moret, la recaptació de l'IRPF no era el punt neuràlgic del pacte d'investidura, sinó que s'incloïa en el model de finançament singular, sobre el qual ha defensat que s'han produït avenços, i en les infraestructures, on hi ha hagut "avenços extraordinaris i no pensables fa un temps".