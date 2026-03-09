Moret afirma que el Govern ja va dir "tot el que havia de dir" de l'IRPF en la bilateral

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que el Govern central "ja ha dit tot el que havia de dir" en relació amb la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat en l'acord de la comissió bilateral entre tots dos governs el juliol passat.
Que hi hagi avenços en la recaptació de l'IRPF és la principal reivindicació d'ERC per negociar amb el Govern els pressupostos i, preguntada en roda de premsa aquest dilluns, Moret ha dit que en aquest acord ja "queda clar com és l'aposta clara" per desenvolupar el nou model de finançament de Catalunya.
Ha afirmat que continuen treballant amb ERC per arribar a un acord, tot i que ha advertit que aquest element --la recaptació de l'IPRF-- "és evident que requereix unes formes, uns models, unes metodologies i uns temps que en aquests moments no són possibles" amb la immediatesa que demanen els republicans.
No obstant això, ha reiterat el compromís del Govern i del president, Salvador Illa, específicament amb aquesta qüestió: "El mateix president ja va dir en una declaració pública que és un tema que abordarem i que treballarem perquè es produeixi, però necessita el seu temps. És molt complex".
"L'IRPF no és una cosa màgica d'un dia per l'altre", i ha assenyalat que es requerirà modificacions legislatives al Congrés dels Diputats i enfortir l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), entre altres avenços.