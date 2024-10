Moret (PSC) afirma que els governs d'Illa i Sánchez "no cauran" perquè compliran els acords

Critica la "lògica confrontativa de manera permanent" del PP

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat aquest dilluns que els governs de la Generalitat, de Salvador Illa, i de l'Estat, de Pedro Sánchez, "no cauran" perquè compliran amb els seus respectius acords.

"No tenim cap preocupació i tenim clar que, com que complirem els acords, els governs no cauran", ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC preguntada per si al partit el preocupa que el candidat a liderar ERC de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, hagi dit que, si convé, faran caure governs.

En aquest sentit, Moret ha insistit que tant l'executiu d'Illa com el de Sánchez "tenen claríssim els dos" que compliran els acords.

"Aquests acords són acords dels quals ens sentim partícips, perquè els hem acordat, els hem definit conjuntament i perquè ens semblen útils", ha sostingut.

"INTERESSOS PARTIDISTES" DEL PP

D'altra banda, Moret ha criticat la "deriva que està expressant i desenvolupant el PP" que el PSC veu --textualment-- molt preocupant però també molt perillosa.

Així, ha acusat la formació d'Alberto Núñez Feijóo de no complir amb el seu rol de líder de l'oposició: "S'està centrant exclusivament en una lògica confrontativa de manera permanent i en un atac permanent al president del Govern central, Pedro Sánchez".

"És perillós en el sentit que, un cop més, el PP instrumentalitza les institucions del país per interessos partidistes amb tota aquesta línia d'actuació permanent confrontativa i oposició sistemàtica al president Sánchez", ha conclòs.