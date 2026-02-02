Moret (PSC) afirma que la crisi a Rodalies no és "incompatible" amb negociar els pressupostos

Confia que tothom s'adhereixi al pacte per Rodalies, "especialment els partits que han governat durant dècades"
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat aquest dilluns que la crisi de mobilitat per la situació a Rodalies no és "incompatible" amb negociar els pressupostos amb els socis d'investidura, ERC i els Comuns.
"No és incompatible ni ha d'impedir que es mantinguin els espais de negociació i els espais de treball conjunt amb els socis d'investidura que intentin garantir entorns que facilitin nous acords", ha defensat en una roda de premsa a la seu del partit.
Ha sostingut que, des de la investidura del president, Salvador Illa, han mantingut un espai "estable i continu de confiança" amb els seus socis, que es manté, tot i que no hi ha calendari per a l'inici de les negociacions pressupostàries.
Ha admès que, en aquest moment, "tothom està centrat a buscar les solucions" a la crisi de Rodalies, i que és la prioritat, però que no és incompatible amb el fet que puguin començar aquestes reunions.
"ACORD DE PAÍS"
Pel que fa a l'"acord de país" que el Govern va proposar la setmana passada a les forces polítiques per resoldre la situació de Rodalies, ha dit que entenen que "tothom estarà interessat a participar-hi", i preguntada per Junts, ha dit que no donen mai ningú per perdut.
"Especialment els partits polítics que han governat durant dècades aquest país, i que justament tenen clares quines han estat les seves responsabilitats en aquest assumpte. Segur que en són conscients, com han estat al Govern durant dècades i han hagut d'assumir el lideratge d'aquest servei, que seran positius i propositius", ha sostingut.
Sobre la petició dels partits que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, dimiteixi, per part d'uns; o deixi alguna de les seves responsabilitats, per part d'altres, ha respost que "en cap moment" s'ha plantejat qualsevol d'aquestes possibilitats.