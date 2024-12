Moret acusa Puigdemont de generar "inestabilitat" amb la qüestió de confiança

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha acusat el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de generar "inestabilitat i reculada" amb la petició perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.

Ho ha dit en una roda de premsa a la seu del PSC després que Puigdemont hagi anunciat que el grup de Junts al Congrés ha registrat una iniciativa perquè Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança perquè "no és de fiar".

"Es tornen a equivocar perquè, en aquests moments, els ciutadans i les ciutadanes el que demanen és justament decisions que generin estabilitat i que generin prosperitat. Per tant, política constructiva i útil", ha sostingut Moret, que troba un error l'exigència del president de Junts perquè, a parer seu, provoca el contrari.

ELS ACORDS "S'ESTAN COMPLINT"

Moret també ha assegurat que no han parlat amb Puigdemont i que no entenen la petició perquè "hi ha un espai estable de relació, de diàleg i de negociacions entre el PSOE i Junts" i un esforç molt important del Govern central, a parer seu, per desenvolupar i complir els acords.

"Els acords són complexos i necessiten el seu tempo, però el que no podem dir és que no s'estan complint els acords. S'estan complint de manera progressiva", ha conclòs.

El PSC ha valorat així la conferència de premsa de Puigdemont en la qual ha assegurat, respecte als acords, que "la descoordinació entre el que s'ha abordat a Suïssa i la praxi del Govern central és molt preocupant".