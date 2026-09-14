Moret (PSC) acusa el PP de només "confrontar i insultar" perquè no tenen propostes per a Catalunya

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha acusat el PP de només saber "qüestionar, confrontar i insultar" perquè no tenen propostes per a Catalunya, arran de les crítiques del portaveu dels populars catalans, Juan Fernández, sobre la conferència que pronunciarà aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer balanç del mandat.
"Com que ells no poden fer aquestes conferències, perquè no tenen cap balanç per posar sobre la taula, no tenen cap proposta per posar sobre la taula, ni per al país, ni per als ciutadans, només saben qüestionar, confrontar i insultar", ha dit en una roda de premsa.
Ha assegurat que el president té moltes coses a dir perquè el govern que encapçala pren decisions, dona la cara i afronta els problemes, però també assumeix els reptes de Catalunya dels pròxims anys: "Per desgràcia, no podem dir el mateix del PP".
Segons Moret, la legislatura es troba en un punt neuràlgic per l'aprovació dels pressupostos al juliol, però sobretot pels acords que s'han de materialitzar aquesta tardor en qüestions com el finançament autonòmic.
PLANTEJAMENTS "INVOLUCIONISTES"
Moret ha fet balanç dels actes de la Diada en recordar la commemoració dels 50 anys de la primera celebració de l'11 de Setembre després del franquisme, i ha cridat a reforçar aquest esperit.
Per això, ha instat a apostar per la convivència i a lluitar "contra aquells posicionaments que generen odi i por i que, com també s'ha vist, estan acostumats a la generació de situacions confrontatives" i involucionistes.