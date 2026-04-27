Moret (PSC) acusa Junts de prioritzar "interessos partidistes" amb el seu 'no' al Consorci d'Inversions

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
La vice-primera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha acusat aquest dilluns Junts de prioritzar els seus "interessos partidistes" amb el seu 'no' a la tramitació del Consorci d'Inversions al Congrés.
"No estar al costat de propostes com aquesta és perjudicar els interessos dels catalans. No entenem que un partit català no estigui a favor d'una proposta que beneficia Catalunya", ha sostingut en una roda de premsa a la seu del partit.
Així, ha apel·lat "a la responsabilitat política de Junts" perquè permetin la tramitació de la iniciativa, i ha assenyalat que durant aquesta tramitació poden esmenar el text si creuen que el poden millorar.
"La iniciativa que ERC ha portat al Congrés dels Diputats en forma de proposició de llei ens sembla molt encertada i la compartim. És per això que no entenem quina és la posició que defensa Junts", ha afegit.
Moret ha assegurat que és ERC qui està negociant per aconseguir els suports parlamentaris perquè la iniciativa tiri endavant i ha afirmat que "les bones propostes sempre acaben prosperant d'una manera o altra".
Sobre les negociacions dels pressupostos de la Generalitat i si el fet que el Consorci d'Inversions no tiri endavant les pot perjudicar, ha afirmat: "Si això no prospera no serà perquè hi ha un desacord en aquest sentit, si això no prospera és perquè Junts no ho permetrà".
SÁNCHEZ LLIBRE
D'altra banda, la dirigent socialista s'ha referit a les paraules del president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aquest dilluns en una entrevista de La 2Cat i ha assegurat que els "han sorprès" les seves declaracions.
"La majoria de la patronal catalana i els agents socials i econòmics del país estan a favor del Consorci d'Inversions, perquè creuen, com nosaltres, que és un bon instrument", ha assegurat Moret.
També ha dit no entendre les seves paraules sobre el Govern central, unes "declaracions que contradiuen una realitat objectiva, que en els últims vuit anys tant Espanya com Catalunya han tingut taxes de creixement econòmic absolutament transcendents de la mà d'un govern progressista".
"Li demanaríem al senyor Sánchez Llibre que deixi de fer de diputat número 8 de Junts, perquè el que esperem del president de Foment és que defensi els interessos de la patronal catalana", ha resolt.