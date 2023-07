Moret encara el seu mandat des del diàleg i la defensa dels drets davant l'"amenaça de reculada"

No concreta el repartiment de responsabilitats del seu govern a la Diputació



BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

La nova presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha apostat aquest dijous pel diàleg i també per la defensa dels drets i les llibertats davant l'"amenaça latent i real de reculada", ha dit durant el seu discurs en el ple en el qual ha estat proclamada presidenta.

"Farem de la seva defensa la nostra prioritat, impulsant serveis públics de qualitat i promovent nous drets, com el dret a les cures, als usos del temps i a la digitalització inclusiva que no deixi ningú enrere", ha afegit Moret.

La també alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i vice-primera secretària d'Organització del PSC ha garantit que la Diputació estarà al costat de totes les víctimes de qualsevol mena, especialment de les "víctimes de violències masclistes i d'LGTBI-fòbia".

"QUILÒMETRE ZERO"

Ha expressat el compromís d'enfortir el que ha descrit com l'essència municipalista de la institució, la qual ha apostat per acostar a la vida de la ciutadania: "Em comprometo a ser present al territori des del quilòmetre zero".

Moret ha explicat que el projecte que vol liderar "és transversal i té com a finalitat última treballar per la qualitat i el benestar de la ciutadania", i ha expressat que ho afrontarà amb humilitat, convicció i il·lusió.

Ha agraït el suport dels comuns, els diputat de Tot per Terrassa (TXT) i els dos independents de Junts que li han fet costat, i ha fet un "reconeixement a l'anterior equip de govern i a tot el plenari".

S'ha adreçat a l'anterior presidenta de la Diputació Núria Marín i li ha agraït el seu "lideratge valent i haver encapçalat un projecte innovador", en un mandat que ha definit com molt complex i en el qual ha subratllat que es va mantenir l'estabilitat.

NOU GOVERN

Preguntada després en roda de premsa per si els dos independents de Junts ocuparan cap vicepresidència de la Diputació i l'organització del seu govern, ha remarcat que el seu executiu es configurarà durant les pròximes setmanes i dies, per la qual cosa també ha rebutjat valorar si aposta per incorporar-hi membres de Junts i ERC després de les eleccions generals del 23 de juliol.

Sobre la proposta dels comuns de també incloure-hi ERC, ha assenyalat que "mà estesa vol dir explorar qualsevol proposta i oportunitat que signifiqui que la Diputació tingui un govern estable que generi estabilitat, bona gestió i que estigui a l'alçada de les necessitats i reptes del territori".

Sobre la relació que preveu mantenir amb Vox a la Diputació, ha afirmat que vol una relació fluïda amb tots els partits excepte Vox, perquè no hi comparteix ni ideari ni plantejaments: "Des del respecte institucional, des d'aquesta presidència la idea és no tenir una relació amb aquesta força política".