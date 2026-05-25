Moret defensa invertir més en els ens municipals i veu el finançament local com un repte

Defensa descentralitzar el turisme de Barcelona cap a la resta de la província
BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha defensat aquest dilluns invertir més recursos en els ens municipals, fet que veu com un repte a causa de l'augment demogràfic, ja que considera que "la Catalunya dels 8,5 milions de persones necessita actualitzar els seus sistemes de serveis".
Ha apuntat que, quan es resolgui "correctament" la nova proposta de finançament autonòmic (davant de la qual creu que s'ha obert una oportunitat amb el govern del president Pedro Sánchez), haurà d'abordar-se el finançament municipal, ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Preguntada per un balanç dels seus tres anys al capdavant de la Diputació de Barcelona, ha expressat que hi ha un govern format per quatre forces polítiques diferents i que requereix de "molt bona predisposició i voluntat de totes les parts per generar un clima positiu", que els permeti treballar a favor dels municipis.
Ha destacat que s'ha estat capaç d'impulsar polítiques públiques, projectes i iniciatives innovadores i generar un sistema de cooperació local "molt important en un context molt complex".
Preguntada per la utilitat de les diputacions catalanes, ha explicat que es fan polítiques en funció de les necessitats de cada territori i ha destacat que la de Barcelona és molt operativa i que ajuda que els procediments administratius siguin àgils i fluïts: "Crec que el fet que no es qüestioni a la Diputació té a veure amb la comprovació empírica de la seva utilitat", ha dit.
TURISME I ZAPATERO
Sobre una descentralització del turisme de Barcelona cap a la resta de la província, Moret ha explicat que aquest és un dels "propòsits" de la Diputació, a més de desestacionalitzar i apostar per sectors com el del turisme esportiu, el cultural, el gastronòmic, el del patrimoni històric o l'entorn natural.
Respecte a la imputació de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte tràfic d'influències en el cas 'Plus ultra', ha titllat els fets de "impactants" i ha manifestat que, d'entrada, en el PSC confien en l'expresident i també en què la justícia aclarirà la situació.