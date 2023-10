Moret assegura que el PSC no treballa en "espais de ruptura" com un referèndum a Catalunya

La militància socialista ja pot votar sobre un pacte de govern amb Sumar



BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La vice-primera secretària d'Organització del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha assegurat aquest dilluns que el PSC treballa "amb posicions i instruments que generen espais d'unió i de convivència, no espais de ruptura i confrontació", preguntada per un possible referèndum d'independència de Catalunya.

"No estarem ni estem" en contextos plantejats des de la ruptura, ha dit Moret en una roda de premsa sobre l'hipotètic suport socialista a un procés d'autodeterminació a Catalunya.

Ha reiterat les paraules del primer secretari del PSC, Salvador Illa, en el Consell Nacional extraordinari de diumenge en les quals es va mostrar favorable a l'amnistia i ha demanat "un absolut suport a aquesta posició sense fissures".

Ha defensat que "el PSC i el PSOE són la millor garantia per a la cohesió territorial a Espanya" i per treballar a favor del retrobament que, segons ella, és inqüestionable.

"Aquesta defensa de l'amnistia ve a reforçar on sempre ens hem posicionat, que és avançar cap a aquest retrobament global" entre catalans i entre catalans i espanyols, ha afegit.

Moret s'ha decantat per una aposta sobre l'amnistia "que s'ha de desplegar i desenvolupar en el marc constitucional".

CONSULTA A LA MILITÀNCIA

Des d'aquest dilluns a les 12 hores la militància socialista pot votar de manera telemàtica sobre la seva posició respecte a un acord de "govern progressista" entre el PSOE i Sumar.

En total, 12.835 militants poden respondre de manera telemàtica fins divendres a les 12.00 a la consulta: "Doneu suport a l'acord per formar un govern amb Sumar i aconseguir el suport d'altres formacions polítiques per a la majoria necessària?"

A més a més, aquest dissabte 4 de novembre entre les 10 i les 20 hores s'obrirà l'opció de vot presencial a diferents locals socialistes de Catalunya que "cobriran tot el territori".

Moret ha defensat l'acord amb Sumar perquè suposa "ratificar novament polítiques que fan avançar el país" i ha afirmat que milloren la dignitat laboral.

Ha assegurat que no es faran més consultes sobre acords amb altres partits, preguntada per si el partit tornarà a formular una altra pregunta a les bases per pactar amb els partits independentistes.