Moret assegura que el PSC no abordarà el referèndum ni cap altre instrument "l'interès del qual sigui dividir"

Creu que els ciutadans entenen la utilitat de l'amnistia "malgrat els dubtes" en un primer moment

BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha assegurat que el PSC en cap moment abordarà "ni el referèndum ni cap altre instrument l'interès del qual sigui dividir i no unir".

Així s'ha expressat en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha subratllat que pels socialistes el referèndum no està damunt la taula en la negociació amb ERC perquè, al seu parer, separa, confronta i no facilita la convivència.

"El referèndum no està sobre la taula perquè no és un instrument que uneixi, sinó que tot el contrari, és un instrument que genera confrontació i que divideix", ha assenyalat Moret, que ha apuntat que la normalització per la qual aposten tant el PSC com el PSOE passa pel diàleg i l'acord.

"ESGOTAR" LES POSSIBILITATS DE L'AUTOGOVERN

En matèria d'autogovern, Moret ha assenyalat que el PSC aposta per "esgotar al màxim" les competències que són exclusives de la Generalitat i que suposen un marc de referència per generar prosperitat a Catalunya, segons ella.

"Creiem que en aquests últims governs independentistes no s'ha prioritzat aquesta lògica d'apostar al màxim per l'autogovern. Nosaltres sí que ho farem perquè, a més, l'autogovern és un marc de referència absolutament estratègic", ha afirmat.

En aquest sentit, veu "moltíssimes possibilitats" i oportunitats a partir de l'autogovern per desenvolupar polítiques públiques i projectes que --ha dit textualment-- donin resposta als problemes reals de la gent.

Així mateix, ha concretat que el que s'ha de fer, al seu parer, és "executar" els marcs de referència explícits a l'Estatut de Catalunya i aplicar, precisament, les possibilitats que ofereix.

L'AMNISTIA, INSTRUMENT PER A LA "NORMALITZACIÓ"

Quant a la llei d'amnistia, Moret s'ha mostrat convençuda que els ciutadans n'entenen la utilitat "més enllà dels dubtes que hi podia haver en un primer moment i d'alguns plantejaments que no acabaven de tenir clars".

"Jo crec que a hores d'ara la majoria de la gent, i també la majoria de socialistes, entenen que és una eina útil", ha expressat.

A més, ha sostingut que Catalunya necessita la normalitat política, institucional i social que defensa la norma, i ha afegit: "Necessita aquesta aposta claríssima per la convivència i necessita, òbviament, i estat de tranquil·litat. No podem tornar als escenaris del 2017".

"Crec que el que prevaldrà és justament aquesta finalitat última que comparteix una àmplia majoria de la ciutadania, i és una aposta clara per una Catalunya on la convivència i sobretot el respecte, sobretot la reconciliació sigui l'estat general", ha conclòs.

ILP INDEPENDENTISTA

Finalment, respecte al recurs d'inconstitucionalitat presentat tant pel Govern de Pedro Sánchez com pel PSC contra la iniciativa legislativa popular (ILP) que demana al Parlament declarar la independència, Moret ha defensat que la iniciativa "no és adequada" ni és el moment de presentar-la, segons ha dit.

Preguntada per l'advertiment de Solidaritat Catalana per la Independència, els impulsors de la ILP, d'elevar la causa a instàncies internacionals, Moret ha criticat que suposa "un missatge purament electoralista de confrontació amb el Govern de Sánchez".

"El que fa és, un cop més, sumar-se als arguments clàssics de posicions més radicals, de posicions que volen confrontar, que volen trencar aquesta lògica de la convivència", ha lamentat.