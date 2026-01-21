Moreno trasllada l'afecte de "tot Andalusia" a la família del maquinista mort a Gelida (Barcelona)

LORENA SOPENA / Europa Press
SEVILLA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha traslladat públicament aquest dimecres el seu "afecte i el de tot Andalusia" a la família i amics de Fernando Huerta Jiménez, el jove maquinista sevillà mort en l'accident ferroviari de dimarts a Gelida (Barcelona).
"El drama ens continua tocant molt de prop. Sento moltíssim la pèrdua del maquinista que ha mort en l'accident ferroviari de Gelida", ha escrit el president andalús en una anotació a X després que se sabés que la víctima mortal d'aquest sinistre és "un jove andalús".
Moreno també ha traslladat el seu "afecte i el de tot Andalusia a la seva família, amics i companys de professió".