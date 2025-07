Moreno qualifica el "contingent" català de "cop dur a Espanya" i avisa: "Andalusia farà valer la seva força"

SEVILLA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha carregat aquest dilluns contra el "contingent separatista" que, segons ha criticat, el Govern d'Espanya ha acordat amb la Generalitat de Catalunya, i ha avisat que "Andalusia farà valer la seva força per combatre'l".

Així ho ha deixat escrit Juanma Moreno en una anotació a X recollida per Europa Press sobre la reunió de la comissió bilateral Estat- Generalitat d'aquest dilluns, en la qual totes dues administracions han acordat un nou sistema de finançament autonòmic basat en els ingressos de les comunitats autònomes i no en la despesa com fins ara.

Pel que fa a la proposta de finançament singular per a Catalunya abordada en aquesta reunió, el president andalús ha parlat de "contingent separatista" que "trenca la igualtat entre espanyols i és un pas més per treure l'Estat de Catalunya".

Moreno ha afegit que es tracta d'"un cop dur a Espanya, ideat pels independentistes i executat pel duo Sánchez-Montero en extrema feblesa", ha afegit en al·lusió al govern de Pedro Sánchez, del qual forma part la líder del PSOE andalús, María Jesús Montero.

Finalment, i en al·lusió a l'acord, el president de la Junta ha avisat que "Andalusia farà valer la seva força per combatre'l".