Moreno demana aplicar a Catalunya la "capacitat de gestió" del PP demostrada a Andalusia

GIRONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha demanat aquest dimecres aplicar a Catalunya el "pragmatisme i la capacitat de gestió" del PP que segons ell demostren on han governat, com a la seva comunitat.

"Ara mateix hi ha més confiança empresarial a Andalusia que a Catalunya. Els empresaris tenen menys pressió fiscal a Andalusia que a Catalunya", ha declarat a Figueres (Girona) en una visita per donar suport al partit en la campanya de les eleccions catalanes.

Juanma Moreno, que va néixer a Barcelona, ha reafirmat que la solució per a Catalunya és la mateixa que per a Andalusia: el PP.

Així mateix, ha defensat que la candidatura popular a les eleccions catalanes, liderada per Alejandro Fernández, "és un projecte que neix a Catalunya i per a Catalunya" amb l'objectiu de normalitzar la situació i crear un clima de confiança i estabilitat en moments de molta convulsió, en referència a l'independentisme.

Moreno va començar dimarts una visita Catalunya per donar suport al PP: a la tarda va ser a Reus (Tarragona), mentre que aquest dimecres ha passat per Lleida i Figueres, i posteriorment anirà a la província de Barcelona: primer Viladecans i després el Prat de Llobregat, on acompanyarà el candidat a la Generalitat, Alejandro Fernández; el 2 per Barcelona, Manu Reyes, i la candidata europea, Dolors Montserrat.