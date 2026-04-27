Moreno (CUP) rebutja l'"escarni" a Pujol però afirma que no hi pot haver una absolució política

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha afirmat que la seva formació no participarà de l'"escarni" a l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que aquest dilluns ha estat eximit de responsabilitat penal per part de l'Audiència Nacional a causa de la seva deterioració cognitiva, tot i que ha afegit que això no es pot confondre amb una absolució política de la seva figura.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, ha assegurat que ja hi havia una resolució mèdica sobre l'estat de salut de Pujol i que no calia que viatgés a Madrid per corroborar-ho, tot i que ha remarcat que la posició de la CUP és clara: "La corrupció vinculada al 'pujolisme' ha estat i continua sent objecte de crítica per la nostra banda i com a catalans necessitem saber què ha passat".
D'altra banda, ha assenyalat que no es pot obviar que "l'Estat ha estat posant tota la seva maquinària per desacreditar el catalanisme polític", i ha sostingut que les clavegueres de l'Estat són una qüestió estructural.