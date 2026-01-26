Moreno (CUP) qualifica d'"inacceptable" la situació de Rodalies i demana la dimissió de Paneque

Crida la població a "dir prou, a mobilitzar-se per un transport públic digne i eficient"
BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha qualificat d'"inacceptable" la situació de Rodalies després dels talls i incidències a la xarxa durant l'última setmana i ha demanat la dimissió de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque.
"La Catalunya del PSC cau a trossos i actualment estem davant una crisi de mobilitat que no té precedents", ha assegurat aquest dilluns en una roda de premsa a la seu de la formació, acompanyada per la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, i els diputats Laure Vega, Dani Cornellà i Xavier Pellicer, que s'han reunit aquest dilluns al matí amb membres de la direcció nacional del partit.
Moreno ha criticat que els serveis públics a Catalunya estan "maltractats, saquejats, tensionats i descuidats" i ha afegit que la mobilitat només és, segons ella, la punta de l'iceberg d'uns serveis públics que estan al límit, textualment.
Així, ha dit que la gestió del Govern està sent, en les seves paraules, nefasta: "Ens trobem davant una fatalitat, sobretot davant una manca de manteniment, de precarietat crònica i deixadesa institucional que és una vergonya", ha sentenciat.
Segons ella, el Govern ha "agreujat la situació generant confusió, donant informació errònia, amagant-se o directament mentint" i ha criticat que, a parer seu, s'ha volgut donar una imatge de calma i negar la gravetat de la situació.
INVERSIÓ EN LA INFRAESTRUCTURA
Ha criticat que "Madrid s'emporti el 48% de les inversions i Catalunya només el 16%" i ha sostingut que Catalunya està oprimida per un estat i un sistema econòmic injust, textualment.
En aquesta línia, ha dit que entre 2015 i 2022, del total pressupostat en inversió ferroviària per a Catalunya, "només se'n va executar aproximadament una tercera part", la qual cosa ha qualificat de patró estructural.
Així, ha dit que "no és possible tenir serveis de qualitat a l'Estat espanyol i la independència és més necessària que mai", per la qual cosa ha cridat els partits independentistes a traçar una nova estratègia de confrontació amb l'Estat, en les seves paraules.
CRIDA A LA MOBILITZACIÓ
També ha cridat la societat a "dir prou, a mobilitzar-se per un transport públic digne i eficient" i demanar mesures urgents.
"Ni un euro més per a l'ampliació de l'aeroport, ni un euro més als macroprojectes al servei del turisme, ni un sol euro més per ampliar l'alta velocitat espanyola mentre els treballadors del país pateixen cada dia el suplici que és anar a Rodalies", ha resolt.