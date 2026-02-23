Moreno (CUP) qualifica de "colador" la llei de compres especulatives d'habitatge de Govern i Comuns

Afirma que les negociacions dels pressupostos a Catalunya estan sent un "circ"
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha qualificat de "colador" el projecte pactat entre el Govern i els Comuns per limitar les compres especulatives d'habitatge perquè assegura que aquesta llei permet comprar pisos que no siguin per anar-hi a viure introduint diverses excepcions.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació ha lamentat que aquest acord deixa l'aplicació del text en mans dels ajuntaments, la qual cosa "de facto farà que la llei quedi en paper mullat" i ha demanat declarar tot Catalunya com a zona tensionada per aplicar la llei.
"No entenem per què no es planteja la mesura amb aplicació immediata a nivell autonòmic sent possible i jurídicament viable. Garantir el dret a l'habitatge no pot esperar més", ha expressat.
Així, ha demanat als Comuns "menys tacticisme electoral, més seriositat" davant una llei que considera insuficient i ha ofert la proposta presentada per la CUP per prohibir les compres especulatives com a garantia de llei ambiciosa per posar fi a l'especulació.
D'altra banda, ha criticat el Govern perquè, diu, no ha imposat sancions contra pisos turístics il·legals després de les 340 denúncies presentades per la seva formació l'agost passat i ha anunciat que aquest dilluns han presentat 200 denúncies més en què assenyalen el president de la Generalitat, Salvador Illa: "Prou complicitat amb les il·legalitats i l'especulació".
PRESSUPOSTOS
Preguntada per la negociació dels pressupostos a Catalunya ha destacat que el que s'està veient és un "circ" i que el resultat sempre és el mateix.
En aquest sentit, sobre la demanda d'ERC de recaptar l'IRPF a Catalunya ha apuntat que "l'Estat espanyol no compleix mai amb els catalans" i sosté que tant amb la recaptació de l'IRPF com sense i tant amb el finançament singular com sense el resultat és insuficient.
"Ens cal la plena sobirania fiscal per poder decidir com recaptar, com redistribuir, com construir el país que volem. Qualsevol proposta que no sigui això és insuficient i no resoldrà els problemes estructurals", ha resolt.