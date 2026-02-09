Moreno demana a l'independentisme d'esquerres aprofitar el moment davant un Govern "incapaç"

Afirma que el PSC "no treballa pels interessos de Catalunya sinó que ho fa pels interessos del PSOE"
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha cridat l'independentisme d'esquerres a Catalunya a aprofitar el moment davant un Govern de la Generalitat que considera "incapaç" i que, afirma, no és útil a les necessitats de la gent, segons ella.
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual s'ha referit a les forces que donen suport a l'executiu: "No té sentit que siguin les forces que es diuen d'esquerres les que apuntalin aquest govern inepte, ineficient, ineficaç i absolutament nefast".
Així, ha assenyalat que "cal abandonar les vies mortes de negociació i pacte amb l'Estat" i que cal un nou embat independentista, textualment.
"Només amb la independència estarem en condició de cobrir les necessitats materials de la població catalana", ha sentenciat.
En aquest sentit, preguntada sobre les declaracions de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha defensat que hi hagi una candidatura independentista i d'esquerres catalana per a les eleccions generals, ha explicat que els "esforços de la CUP estan centrats 100% en una aposta municipalista transformadora" i ha afegit que la força de l'independentisme d'esquerres s'ha d'enfocar cap a Catalunya, en les seves paraules.
CRÍTIQUES AL PSC
Ha assegurat que el govern del PSC "no treballa pels interessos de Catalunya sinó que ho fa pels interessos del PSOE" raó per la qual, ha dit, és un executiu lligat de mans i peus pel Govern central.
"Els catalans no mereixem això. No mereixem que el país sigui una moneda de canvi per a l'estabilitat d'Espanya", ha afegit, després d'afirmar que el Govern és més feble del que volen fer creure, textualment.
Així, ha criticat diversos consellers, entre ells el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig que, diu, ignora els pagesos; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, perquè "s'està demostrant profundament incapaç" de gestionar la mobilitat i la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la qual ha dit que ha mostrat incapacitat de governar el cos de Mossos d'Esquadra, en les seves paraules.