Moreno (CUP) critica que la situació de Rodalies aquest dilluns és "un nou engany"

BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat que la situació de la xarxa de Rodalies aquest dilluns "ha suposat un nou engany" perquè, segons ella, el servei no ha tornat a la normalitat tal com diu que havia afirmat la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque.
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, en la qual ha assenyalat que diumenge a la nit "cap usuari" sabia si aquest dilluns podria agafar el tren, en les seves paraules.
Ha afirmat que la xarxa ferroviària pateix "una desinversió històrica i sistemàtica per part de l'Estat espanyol, un empobriment deliberat dels serveis públics" i ha reiterat que la independència de Catalunya és l'única via per aconseguir la gestió i titularitat catalana de Rodalies, textualment.
Així, ha demanat als partits independentistes "abandonar el pactisme estèril, apostar per una estratègia de confrontació amb l'Estat" i ha assegurat que sense ruptura no hi haurà solucions.
En aquest sentit, s'ha referit a "propostes inconcretes en l'àmbit electoral volent-se referir a fronts populars o espais amplis" que, segons ella, han posat sobre la taula figures com el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i davant les quals la CUP es mostra en contra perquè, assegura, qualsevol proposta que no situï l'exercici de l'autodeterminació al centre no és més que la dissolució de l'independentisme, textualment.