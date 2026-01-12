Moreno (CUP) critica que l'acord de finançament "no reverteix el dèficit fiscal i estructural"

Assenyala que ERC està exercint d'"alumne avantatjat de la Convergència de tota la vida"
BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat que l'acord de finançament assolit entre ERC i el Govern central "no reverteix el dèficit fiscal i estructural" de Catalunya, i ha afegit que, segons ella, no s'ha explicat la destinació concreta dels 4.700 milions d'euros anunciats.
Així ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual ha assegurat que "si no es qüestiona el model econòmic a Catalunya no hi ha cap garantia de més sobirania".
En aquesta línia, ha qualificat l'acord d'un "cafè per a tothom avalat per un partit que sembla haver oblidat quines són les demandes de la societat catalana", en referència a ERC, i ha dit, textualment, que hi ha hagut una manca d'honestedat amb les expectatives generades.
Així, ha assenyalat que el que està fent ERC és "exercir d'alumne avantatjat de la Convergència de tota la vida" i ha afegit que aquesta proposta es queda molt a mitges, en les seves paraules.
EMPRESA MIXTA RODALIES
També s'ha referit a la constitució aquest dilluns de l'empresa mixta de Rodalies entre la Generalitat i l'Estat la qual, diu, suposa "una altra renúncia" i ha demanat que la transferència de Rodalies a Catalunya sigui completa i efectiva.
"El que ens han posat sobre la taula és un Rodalies Catalunya que no deixa de ser una maniobra de màrqueting, tenim un nom nou, una marca nova, però la participació majoritària continua sent de Renfe", ha assenyalat.
Així, ha cridat els partits catalans a posar al centre el debat sobre la independència: "Si algú hi vol renunciar que hi renunciï, però que no ens enganyin", ha advertit.