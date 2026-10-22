Moreno (CUP) critica l'absència d'Illa en la rebuda de Puig (Junts) al Parlament

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat l'absència del president de la Generalitat, Salvador Illa, en la rebuda de l'exconseller i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, aquest dijous al Parlament.
"S'han notat les absències d'aquells que ara es vanten de ser els grans defensors de l'amnistia quan fa 9 anys no van dubtar a posar-se al costat de la repressió", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Puig ha estat rebut aquest dijous a la tarda pel president del Parlament, Josep Rull, i els membres de la Mesa, i també ha estat aplaudit pels diputats de Junts, ERC, els Comuns i la CUP, després d'entrar al ple, on no hi era Illa, ni tampoc els diputats de Vox.