Moreno (CUP) critica que Illa ha reaparegut "sense oferir ni una sola solució"

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, pel seu discurs institucional de reincorporació al capdavant del Govern aquest dilluns perquè, diu, ho ha fet "sense oferir ni una sola solució, ni una sola nova mesura".
"El país no es construeix només amb bona voluntat sinó que s'ha de construir amb fets", ha expressat aquest dilluns en una roda de premsa a la seu de la formació.
Així, ha destacat que Catalunya "continua en una situació absolutament excepcional" que, a parer seu, no es pot normalitzar, i ha criticat la manca de rumb del govern del PSC, textualment.
"Avui amb una vaga de metges, la setmana passada amb una vaga del sector de l'educació i continuem amb una mobilitat absolutament nefasta", ha resumit, per la qual cosa afirma que Catalunya, en les seves paraules, cau a trossos.
Preguntada per la petició de Junts que Illa se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament ha remarcat que és el president qui l'ha de presentar: "Sí que cal posar sobre la taula el que està passant en aquest país i, si calgués una qüestió de confiança, no hi veiem problema".
BAIXES LABORALS
També s'ha referit a la indicació de la conselleria de Salut de condicionar part del pressupost dels equips d'atenció primària al fet que no prescriguin un excés de dies de baixa laboral als pacients amb patologies de salut mental i osteomusculars, la qual cosa considera "un xantatge als metges de família perquè donin altes a canvi de recursos".
"Nosaltres això pensem que és lamentable i inadmissible", ha afirmat, i ha demanat a Illa que si vol articular un discurs a favor de la sanitat pública el primer que cal són polítiques per defensar aquesta sanitat, en les seves paraules.