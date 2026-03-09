Moreno (CUP) critica que ERC opti per una estratègia de pactes que "no està donant fruits"

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha criticat que ERC hagi optat per una estratègia de pactes amb el Govern i el Govern central que "no està donant fruits" i lamenta que els republicans hagin apuntalat tots dos executius a canvi de molt poc.
En una roda de premsa aquest dilluns, Moreno ha dit que aquesta estratègia dels republicans suposa un error molt greu per a Catalunya i també ha apuntat a Junts: "El PSC ha tingut l'habilitat de traslladar tota la política catalana a Madrid buidant el Parlament de sobirania. I, en aquesta estratègia, Junts i ERC hi han caigut de quatre potes".
Així, ha afirmat que la negociació dels pressupostos de la Generalitat no recau només en el Parlament i ha afegit que Catalunya "no avança ni nacionalment ni socialment a través de pactes amb l'Estat".
Ha subratllat que Catalunya es troba en una cruïlla històrica, i ha cridat a apostar per un independentisme d'esquerres que abordi els problemes de la gent i que no s'arrugui davant els límits de la Constitució, respecte a unes alternatives que, adverteix, passen perquè res canviï amb la política del PSC i, d'altra banda, "la barbàrie de Trump, Meloni, Netanyahu i tots els seus vassalls".
CONFLICTE A L'ORIENT MITJÀ
En aquesta línia, s'ha referit a la situació a l'Orient Mitjà i ha assegurat que les accions d'Israel i els Estats Units a l'Iran, Palestina i el Líban són contràries al dret internacional: "És un atemptat flagrant, violent, injustificable cap a les llibertats dels pobles. I estan situant el món a costa de l'autoritarisme i els interessos econòmics dels milionaris".
També ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui ha recordat que "les seves crides a la pau han d'anar acompanyades de fets", ja que, remarca, no és compatible entonar el 'No a la guerra' i desplegar fragates militars, augmentar la despesa militar i mantenir el comerç d'armes amb Israel.