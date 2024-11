Moreno (CUP): "Avui és un dia important de visibilització, però aquesta lluita ha de ser diària"

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, ha demanat que la reivindicació contra la violència masclista sigui una lluita de cada dia: "Avui és un dia important de visibilització, però aquesta lluita ha de ser diària".

Així s'ha expressat aquest dilluns, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, en unes declaracions als periodistes abans de començar la manifestació pel 25N a Barcelona, en què també ha apuntat a un context mundial en el qual "s'utilitza la violència masclista com a arma de guerra".

Moreno ha lamentat que s'estiguin normalitzant els discursos d'extrema dreta, i s'ha adreçat als qui volen fer retrocedir el moviment feminista: "No passareu per sobre dels nostres cossos, no passareu per sobre del nostre dret a decidir lliurement si avortem o no, no passareu per sobre de les nostres llibertats".