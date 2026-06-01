Moreno (CUP) afirma que la vaga docent ha donat "fruits" però veu insuficient el preacord

Demana al Govern que es reuneixi de manera immediata amb els metges en vaga
BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha valorat que la vaga docent ha donat "certs fruits" que es reflecteixen en el preacord assolit la setmana passada entre el Govern i els sindicats majoritaris i, tot i que en considera insuficient el contingut, diu que pot ser un punt de partida.
Així s'ha expressat en una roda de premsa a la seu de la formació aquest dilluns, en la qual ha reivindicat que la lluita dels docents ha aconseguit que es contemplin propostes "segurament inimaginables fa uns mesos", per la qual cosa ha dit que és un èxit de la comunitat educativa.
D'altra banda, ha criticat que el Govern "s'ha rigut a la cara de la comunitat educativa" durant el procés de negociació i l'ha acusat d'intentar desgastar el col·lectiu utilitzant la policia mitjançant multes, intimidació i infiltracions que considera indignes.
A més a més, ha advertit que "si el PSC pensa que signant un preacord anunciat podrà complir la pau és que no ha entès absolutament res" perquè creu que les reclamacions continuaran independentment del resultat de la consulta sobre aquest preacord.
Així, ha emfatitzat que la comunitat educativa és la que té l'última paraula i s'ha referit a la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó: "Li diem a la senyora Niubó que el que fan ells constantment és generar el caos, no és la comunitat educativa la que està generant aquest caos sinó les polítiques del PSC".
VAGA DE METGES
Preguntada per les protestes dels metges aquest dilluns, ha mostrat el seu suport a les mobilitzacions i ha defensat que els metges "han de poder fer la seva feina en condicions dignes".
Ha instat el Govern a reunir-se de manera immediata amb el col·lectiu per respondre a les millores que reclamen i ha demanat a l'executiu que abandoni l'"actitud xulesca" contra els treballadors.