Moreno (CUP) afirma que la precarització de les dones és "violència masclista"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP Su Moreno ha afirmat que les violències masclistes continuen vigents i que la precarització de les dones també és "un altre tipus de violència masclista".
Ho ha dit aquest dimarts en unes declaracions als periodistes amb motiu del 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, minuts abans de començar la manifestació a Barcelona, on ha afirmat que "el capitalisme i el patriarcat continuen necessitant del treball invisible de les dones que precaritzen les seves vides".
Ha criticat que "l'extrema dreta nega les violències masclistes i vol atacar els drets de les persones LGTBI i els drets sexuals i reproductius" i ha assegurat que, davant d'això, el feminisme continua dempeus.