Moreno (CUP) afirma que el 'No a la guerra' de Sánchez és "incompatible" amb l'OTAN

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, s'ha adreçat al president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha afirmat que el seu 'No a la guerra' és "incompatible" amb la permanència d'Espanya a l'OTAN, el manteniment de les relacions comercials amb Israel i, afegeix, negar el dret d'autodeterminació al poble català.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació ha dit que el Govern central "no pot parlar de pau" mentre es mantingui en el tractat atlàntic.
Moreno s'ha referit al conflicte a l'Iran i a l'Orient Mitjà i ha assegurat que la situació evidencia "que ni l'estat genocida d'Israel ni els Estats Units tenen la voluntat clara d'aturar les agressions imperialistes i continuen posant en risc la pau a nivell mundial".
Així, ha sostingut que en vista d'aquesta situació "cal contundència, cal radicalitat i construir una nova geopolítica per i per als pobles", i afirma que el que està en joc és la sobirania i l'autodeterminació.
D'altra banda, també s'ha referit a la nova missió de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, després de l'acte de partida al Port de Barcelona aquest diumenge, i ha celebrat que Catalunya "ha tornat a ser una punta de llança de la solidaritat internacionalista".