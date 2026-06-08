Su Moreno (CUP) afirma que Niubó ha de dimitir si no escolta els docents "d'una vegada per sempre"

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha afirmat que la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha fracassat en la gestió del conflicte amb la comunitat educativa i ha instat la consellera a dimitir si no escolta "d'una vegada per sempre" les reclamacions dels docents.
En una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació ha assegurat que Niubó s'està mostrant incompetent i que ha "fracassat perquè ha preferit l'ultimàtum a la negociació" i, afegeix, ha contribuït a la crispació actuant des de la superioritat cap als professors.
"Una negociació no es pot acabar perquè ho diu una consellera", ha advertit després que la setmana passada els docents rebutgessin avalar el preacord assolit entre els sindicats i el Govern.
Així, ha exigit la reobertura de les negociacions i ha reivindicat que la millora de l'educació pública no pot ser un pols entre el Govern i la comunitat educativa perquè és una "necessitat de país" que necessita una solució que estigui a l'alçada.
En aquest sentit, s'ha adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que "deixi d'amagar-se i posi en ordre les prioritats en educació".
Per això, ha criticat que en aquesta situació en la qual, assenyala, també es viu una situació d'emergència quant a l'accés a l'habitatge el Govern "continua actuant com si aquestes demandes fossin qüestions secundàries i desplegant tota la maquinària institucional i també recursos públics per rebre el Papa".