Moreno (CUP) afirma que Mazón manté l'acta de diputat per "por" que es faci justícia

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha assegurat que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha dimitit aquest dilluns, mantindrà l'acta de diputat per "la por que té que es faci justícia".
En un comunicat aquest dilluns, la portaveu cupaire ha assegurat que la dimissió de Mazón és fruit de la constància i fermesa del poble valencià, però ha sostingut que això només ha de ser el primer pas: "Cal exigir l'assumpció de responsabilitats per part de tots els membres implicats del govern del PP i la reparació urgent de les víctimes de la dana".
Moreno ha desitjat que la justícia "actuï de manera exemplar i es persegueixi la inacció del president Mazón", i ha reclamat que es jutgi la seva negligència, textualment.