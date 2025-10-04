Moreno (CUP) acusa el PSC de reprimir els manifestants mentre se solidaritza amb Palestina

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha instat a passar del simbolisme a l'acció per aïllar Israel i ha acusat el PSC de contradir-se: "De dia se solidaritza amb Palestina i de nit reprimeix les persones activistes que surten al carrer", en referència a l'actuació policial de divendres per la nit en l'acampada a la plaça barcelonina de la Carbonera.
Moreno augura per a aquest dissabte a Barcelona "una manifestació que serà segurament històrica" i creu que la mobilització de la societat catalana està a l'alçada, en declaracions a la premsa en començar la marxa per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel.
A més, ha lamentat que segueixen sense notícies dels companys del partit a la Global Sumud Flotilla, com la diputada de la CUP Pilar Castillejo: "No pot ser que normalitzem que hi hagi aquest segrest per part de l'estat d'Israel, que és absolutament il·legal".