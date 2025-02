Moreno (CUP) acusa Junts de trencar el consens format a "tota l'oposició" de Ripoll

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, ha acusat aquest dimarts Junts de trencar el consens format a "tota l'oposició" de Ripoll (Girona), després del rebuig dels juntaires aquest mateix dimarts a donar suport ara com ara a una possible moció de censura per desbancar l'alcaldessa del municipi i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"Avui hem vist com Junts ha fet cas a Barcelona i ha posat per davant els seus interessos de partit als interessos de Ripoll", ha criticat Moreno en un missatge difós per la CUP.

Moreno ha qualificat de molt greu la decisió de Junts, i ha remarcat que la moció de censura que sondejava l'oposició de la localitat volia "fer fora algú que, a més de difondre discursos d'odi, no ha fet res beneficiós per a Ripoll".