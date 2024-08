Moreno crida als andalusos a "reaccionar" i "prendre consciència" del "robatori" que suposa el concert fiscal per a Cata

Anuncia que "combatrem des de la institució i el partit" l'acord del Govern central amb ERC i que "farem pedagogia" amb els andalusos



El president de la Junta d'Andalusia i president dels 'populars' a la comunitat, Juanma Moreno, ha fet aquest diumenge una crida als andalusos perquè "prenguin consciència cívica" del "robatori" i l'"atropellament" que suposa per a Andalusia el concert català fruit de l'acord entre el Govern de Pedro Sánchez i els independentistes d'ERC per aconseguir investir com a president de la Generalitat el socialista Salvador Illa.

En la seva intervenció en l'acte d'inici del curs polític del PP a Alhaurín El Grande (Màlaga), Moreno ha defensat que no es pot sostenir que el concert fiscal per a Catalunya "no va amb mi". "Si volem tenir més metges i més futur necessitem igualtat. No admetrem el contrari", ha assegurat després d'encoratjar els andalusos a "reaccionar" perquè "no vindrà ningú de fora a defensar" els interessos d'Andalusia. "Reclamo consciència cívica i compromís col·lectiu", ha manifestat el president del PP andalús a l'auditori.

A Andalusia, "hem plantejat sempre un Govern de gestió i continuarem gestionant, perquè no hi ha res que ens amoïni més que gestionar el millor que puguem i sapiguem els interessos de tots. Però quan la gestió queda compromesa en escoltar la vicepresidenta María Jesús Montero i el president Sánchez negar un finançament just per a Andalusia, on perdem 1.500 milions i se'ns nega un fons de compensació; i quan es fa un concert a Catalunya, què podem dir nosaltres? Ens quedarem callats?".

"Com a president de la Junta i del PP no em puc quedar callat, però això transcendeix més enllà de la Junta i del PP. Això és un problema col·lectiu de vuit milions i mig d'andalusos que no poden callar, que no poden mirar cap a un altre costat. No podem. Estem defensant Andalusia i, en la seva defensa, la de tota Espanya", ha argumentat Juanma Moreno, que ha deixat clar que Andalusia "té prou pes per lluitar contra la desigualtat que també patiran gallecs, riojans, castellanomanxecs, extremenys i valencians".

"Demano als andalusos que hem de reaccionar, que hem de prendre consciència dels problemes de casa nostra perquè només els podrem solucionar nosaltres", ha sentenciat, per acabar demanant al PP andalús "intensitat i compromís" en aquest nou curs polític "difícil i complicat". Al mateix temps que ha cridat els andalusos a "prendre consciència", ha insistit que "em nego a pensar que no hi ha ningú en el PSOE, que no hi ha ningú al Govern central" que estigui disposat "a defensar Andalusia amb valentia per sobre dels interessos del sanchisme".

"Seran els socialistes, especialment d'Andalusia, que ara estan callats, subordinats i submissos al que diu Sánchez els que hauran de donar resposta a la història", ha sostingut el president 'popular'. "Hi ha un partit que ha decidit trair Andalusia, que ha estat el PSOE, i el PP el que farà és no acceptar que amb aquest concert català Sánchez ens robi el futur per entregar-lo als independentistes. No ho permetrem. Ho combatrem amb les armes que tenim", des de l'acció política i des de la "pedagogia i la informació".