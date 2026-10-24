Moreno apel·la a Barcelona a la "convivència" pel 29N enfront d'un Govern central que "divideix a les famílies"

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha apel·lat a la "convivència, concòrdia i ordre" per a la societat espanyola, i en concret la catalana, de cara a la propera convocatòria d'eleccions, prevista pel 29 de novembre, a la vegada que ha acusat al Govern central de dur a terme una política que ha generat un "mur de divisió" ideològica entre "amics, familiars i paisans".
"No podem seguir així, no podem tenir un Govern que tots els dies intenta construir un gran mur de divisió entre nosaltres, entre veïns, entre amics, entre familiars i paisans. Necessitem un punt de convivència, de concòrdia. Una societat solament avança quan està unida", ha ressaltat aquest dissabte en declaracions als mitjans de comunicació en una visita a Barcelona.
En la cita ha estat acompanyat pel sotssecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo; el candidat del PP al Congrés per Barcelona, Xavier García Albiol, i el president del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.
De fet, segons el parer del president, la política duta a terme al llarg de dues legislatures per part del Govern de l'Estat, així com corrents com "l'independentisme i el nacionalisme", han "espatllat" la "concòrdia que Catalunya ha tingut tradicionalment".
En aquest sentit, ha instat als catalans, en concret a aquells d'origen andalús, a recolzar la candidatura del Partit Popular, que ha qualificat com "la candidatura de la normalitat, de la convivència, de l'ordre, de l'estabilitat i del canvi".
"Crec que tenim una enorme possibilitat de canviar les coses que no estan funcionant, de canviar les coses que van malament. Per això confiem que el proper 29 de novembre puguem fer aquest canvi. Per això li demano als meus paisans andalusos que ens recolzin", ha referit, sol·licitant d'aquesta forma el vot per a García Albiol.
Sobre aquest últim, Moreno ha assegurat haver pogut comprovar durant la seva visita a la capital catalana que hi ha "moltíssima gent" amb "les seves esperances dipositades" en el candidat, de cara als comicis. "Perquè ets fiable. Estàs fent quelcom molt important, que és posar ordre, posar sentit comú i posar seny a aquest desgovern que estem travessant", ha afegit.