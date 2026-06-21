Morant veu "inaudites" les cautelars a Begoña Gómez i retreu a Peinado la seva "causa política"

Jorge Gil - Europa Press - Arxiu
"Per portar-se per davant al president del Govern es portarà per davant també el prestigi de la Policia", retreu al jutge
ALACANT, 21 juny (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha insistit aquest diumenge a qualificar de "causa política" contra Begoña Gómez la instrucció del jutge Peinado i ha considerat "inaudit" que adopti mesures cautelars justificant que la Policia pugui ajudar a escapar a l'esposa del president Pedro Sánchez. "Per portar-se per davant al president del Govern es portarà per davant també el prestigi d'una institució com la Policia Nacional".
Morant ha tornat a carregar contra la interlocutòria en la qual el jutge Juan Carlos Peinado acorda obrir judici oral amb jurat popular a Begoña Gómez, així com retirar-li el passaport, la prohibició de sortida de territori nacional i l'obligació de comparèixer cada quinze dies per signar en seu judicial.
La ministra, que avui es troba a Alacant amb motiu de la festa de les Fogueres, ha manifestat que la interlocutòria del jutge Peinado "constata que des del principi aquesta causa ha estat una causa política contra una persona innocent".
Ha qualificat les mesures cautelars que ha imposat de "absolutament desproporcionades i sense cap justificació jurídica".
"El jutge Peinado vol atacar al Govern d'Espanya, ho fa a través de la dona del president, però per portar-se per davant al president del Govern es portarà per davant també el prestigi d'una institució com la Policia Nacional", ha censurat.
Per a Morant, és "inaudit que es posin mesures cautelars justificant que la pròpia Policia Nacional pogués ser qui fes que la senyora Begoña Gómez o qualsevol persona al nostre país pogués escapar-se de la justícia".
"VILIPENDIADA"
Per això, la també secretària general del PSPV ha reiterat el seu convenciment que Begoña Gómez és "una persona innocent, que ha estat perseguida, vilipendiada, a la qual s'ha acusat de tot sense cap prova que justifiqui aquesta obertura de judici".
I ha advertit: "No només li fa mal a Begoña Gómez com a persona, això també li fa mal a la justícia pels dubtes que es generen a través d'aquesta interlocutòria".