Morant titlla de "molt poc seriosa" la proposta de Feijóo (PP) de governar dos anys

Li enlletgeix haver "tirat la tovallola la primera setmana" després d'haver demanat quatre abans de la seva investidura



La ministra en funcions de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha qualificat de "molt poc seriosa" la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que li va fer al president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, perquè li permetés governar durant dos anys, ja que el popular no compta amb els suports per superar la seva sessió la seva investidura, el 26 i 27 de setembre.

"Aquesta proposta de 'deixa'm governar dos anys', no sabem ja si passarà a ser sis mesos o a unes setmanes. Ens sembla una proposta molt poc seriosa per a un país molt seriós", ha subratllat la ministra en declaracions aquest divendres després de visitar el Parc Agrobiotech Lleida.

Ha afirmat que els populars s'estan "prenent a broma" la investidura, i ha afegit que el PP pot donar poques lliçons als socialistes perquè porta, segons ella, cinc anys deslegitimant el sistema democràtic, amb el bloqueig per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), ha dit textualment.

Morant ha assegurat que li sembla curiós que Feijóo "hagi tirat la tovallola la primera setmana quan ha necessitat o ha demanat quatre setmanes precisament per a aquesta investidura", i ha sostingut que hi ha poca credibilitat i poca solvència en la proposta de governar dos anys.

"El problema del senyor Feijóo és que s'ha d'enfrontar a la realitat i és que en l'última convocatòria electoral la ciutadania li va dir que no, a ell i al seu projecte de derogació del que ell anomena 'sanchismo", ha subratllat.

Preguntada per si el PSOE negociarà una llei d'amnistia amb els independentistes catalans, la ministra ha respost que seguiran utilitzant el diàleg com a eina i que ho faran "dins del marc de la Constitució".

CAS RUBIALES

Morant ha demanat respectar les resolucions del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), que ha recordat que és una institució que no pertany al Govern espanyol, i ha explicat que l'Executiu central ha presentat una denúncia per a "la reprovació d'una persona que no representa ni els valors de l'esport ni els valors" d'Espanya.

Ha celebrat les paraules de la futbolista Aitana Bonmatí, en ser nomenada millor jugadora per la UEFA: "Felicito a la nostra campiona, felicito a totes les campiones que sí representen al nostre país. La bandera d'Espanya, que és la bandera guanyadora, és també la bandera de la igualtat, i elles i les seves reivindicacions representen al Govern d'Espanya i representen a la societat".

La ministra de Ciència també ha anunciat una inversió de 7 milions d'euros per "garantir la viabilitat" del parc científic i tecnològic Agrobiotech Lleida, i ha concretat que la setmana que ve hi haurà una reunió del Govern central amb la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida per veure a través de quin instrument es fa la transferència d'aquests diners, que ja estan contemplats als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha puntualitzat.