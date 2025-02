Morant es reunirà amb Baldoví per estudiar una moció de censura a Mazón però recorda: "No ens ixen els números"

Assenyala la utilitat simbòlica d'una moció perquè es retratin "els que estan amb Mazón"

MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmat que es reunirà amb el síndic de Compromís, Joan Baldoví, per parlar sobre una moció de censura contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, si bé ha recordat que "no ixen els números" i que en tot cas serviria de manera "simbòlica".

"He rebut un missatge del senyor Baldoví i sí, em reuniré amb ell", ha confirmat la líder dels socialistes valencians en una entrevista a 'La Sexta', recollida per Europa Press, en la qual ha deixat clar que en tot cas no està a les seves mans destituir el senyor Mazón, ja que no tenen prous vots i que la decisió depèn del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Morant ha insistit que és el PP el que "ha de moure fitxa" i que fins i tot ha ofert els vots del PSPV perquè "Feijóo destituís Mazón", però "no ho han fet". En canvi, han repetit "esta majoria indecent" del PP i Vox que manté Mazón al capdavant de la Generalitat Valenciana.

Dit això, i després de rebutjar l'opció de buscar els vots de Vox perquè prosperés una moció de censura, s'ha mostrat oberta a que "simbòlicament" es forci tots els partits a retratar-se en una sessió parlamentària i decideixin "si estan amb Mazón o amb els valencians".

Preguntada sobre si veuria bé la possibilitat que el PP posés al capdavant del partit una gestora per substituir Mazón, ha respost que els populars no poden posar una gestora a la Generalitat Valenciana i que l'únic amb capacitat de fer-ho és Feijóo.

Tampoc no s'ha mostrat optimista amb aquesta última possibilitat, després de lamentar que el PP "fa tres mesos que està aplaudint". "Tres mesos fent-li costat, tres mesos sent-ne còmplices, la mateixa setmana passada hi va haver una recusació a les Corts Valencianes i la veritat és que la indecència del senyor Mazón només pot ser sostinguda per una majoria parlamentària tan indecent com ell", ha resolt.