Morant retreu que el PP utilitzi Catalunya "com a bandera d'agitació" en el debat sobre finançament

Creu que hi ha elements per a una investidura d'Illa



BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha retret que "fa molt temps que el PP va renunciar a Catalunya i la fa servir com a bandera d'agitació a la resta del territori d'Espanya" en debats com el del finançament.

"El PP es pronuncia de manera anticipada sobre situacions que encara no s'han produït", ha criticat Morant en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press, en la qual assegura que la situació política que viu Catalunya és d'absoluta normalitat, la qual cosa al seu parer no passava quan governaven els populars a Espanya.

Després de ser preguntada per un possible acord entre ERC i PSC per a la investidura del primer secretari dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, Morant ha considerat que hi ha elements per formar un govern de progrés, segons ella.

"Només hi ha dues opcions: o Illa és president o s'han de tornar a repetir les eleccions", ha reiterat, per, textualment, deixar enrere tota l'època de bloqueig que hi ha hagut amb l'independentisme en els últims anys.

COMUNITAT VALENCIANA

Morant ha celebrat que Vox no estigui en el Consell de la Generalitat Valenciana, arran de la ruptura de governs de coalició amb el PP a les regions pel repartiment de menors migrants no acompanyats, i ha instat el president, Carlos Mazón, a fer fora els de Santiago Abascal també d'ajuntaments com el de València o el d'Elx i derogar "les lleis de la vergonya", sobretot la llei de la concòrdia.

"El PSOE no està per donar-li estabilitat a un govern inestable de Mazón en solitari", ha afegit, alhora que ha afirmat que Vox no entrarà en els òrgans estatutaris amb el vot dels socialistes.

També ha valorat que el vot en contra dels populars per l'estabilitat "perjudica els seus propis governs", ja que el govern valencià, per aquesta votació, tindrà 900 milions menys de capacitat de despesa per a aquesta legislatura, ha dit.