Morant: el Govern central vetllarà per l'interès general en l'OPA al Sabadell

VALÈNCIA 2 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha insistit que el Govern central "sempre defensarà l'interès general" en l'oferta pública d'adquisició (OPA) hostil de BBVA sobre Banc Sabadell, tot i que ha remarcat que vol mostrar "molta prudència" i que no pot avançar mesures.

Així ho ha traslladat als periodistes, en una visita a la Fira del Llibre de València, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) aprovés l'OPA hostil de l'entitat presidida per Carlos Torres sobre el banc dirigit per Josep Oliu en segona fase i amb compromisos, una operació que ara està pendent de ser aprovada en el Consell de Ministres.

Preguntada per quina és la posició del Govern central sobre l'OPA, la també líder del PSPV ha indicat que l'executiu espanyol "sempre ha transmès que defensarà l'interès general".

"I en aquest sentit, una OPA i una concentració del mercat pot suposar la pèrdua de drets de la ciutadania", ha assenyalat, després d'insistir que el Govern central sempre defensarà l'interès dels espanyols.

En cas que l'OPA aconsegueixi l'aprovació del Consell de Ministres, el següent pas serà l'aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) del fullet d'admissió i, posteriorment, l'obertura del termini d'acceptació, amb la qual la decisió passarà a mans dels accionistes del Sabadell.

Per la seva banda, la CNMC ha detectat riscos en els mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, a més de mercats de mitjans de pagament, si bé ha considerat que els compromisos que ha presentat BBVA són "adequats, suficients i proporcionats" per solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència en els mercats afectats.