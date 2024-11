Morant exigeix la dimissió de Mazón perquè la societat valenciana pugui "superar el dolor"

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats i líder del PSPV, Diana Morant, ha exigit la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió de la dana, una decisió necessària, segons ella, perquè la societat valenciana pugui "superar el dolor" de la tragèdia del temporal.

En una entrevista aquest dissabte a 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, Morant ha assenyalat el president valencià com el responsable de la tragèdia de la dana i ha defensat que el Govern central i els organismes estatals "van oferir la informació necessària" per gestionar el temporal.

"Crec que és importantíssim explicar que vivim en un sistema, en un Estat autonòmic, que funciona. No vivim en un estat fallit, ni en un sistema fallit, ni en una institució fallida. Aquí qui ha fallat és Mazón", ha reiterat.

ASSENYALA FEIJÓO

Morant també ha assenyalat el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè, en les seves paraules, a les seves mans està el poder destituir Mazón: "Aquesta és l'oferta que li fa el Partit Socialista, una oferta responsable. Nosaltres no guanyem res, guanya la societat valenciana. Si no ho fa, Feijóo estarà lligant el seu futur al del Mazón".

Sobre la possibilitat que el Govern central prengués el control de la gestió de l'emergència, ha dit que aquesta decisió significaria "haver donat per incapacitat Mazón" i ha remarcat que tots els dispositius estaven a la disposició de la Generalitat Valenciana.

La ministra ha expressat, textualment, que el problema no és només Mazón, i ha retret a l'executiu valencià que comformés amb Vox "una majoria i un govern negacionista de la ciència i del canvi climàtic".

"Arribarà el dia de les responsabilitats judicials, que estic segura que n'hi haurà, perquè hi ha més de 200 morts. Segurament aquestes persones, les víctimes reals, voldran depurar altres responsabilitats, però el poble valencià necessita que es depurin les polítiques", ha afegit.