Morant diu que la seva "obsessió" és que les comunitats compleixin en finançament amb la universitat pública

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha expressat aquest dilluns que la seva "obsessió" és que les comunitats compleixin en finançament amb la universitat pública i ha criticat que les autonomies no cobreixin les seves despeses fixes.
Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li per la decisió de la Comunitat de Madrid d'impugnar el decret que recull la llei orgànica del sistema universitari (LOSU) pel qual els centres reben l'1% del PIB.
Ha criticat que la comunitat, segons ella, finança per estudiant 20 punts per sota de la mitjana espanyola i vol exigir a la universitat pública que obtingui un 30% dels fons d'entitats privades si vol finançament públic: "Ayuso els dona l'estocada final. Sempre parla de llibertat, però en la seva llei retira la llibertat d'elecció".
Ha assegurat que el Govern central farà una política frontista davant les comunitats que, en les seves paraules, maltracten la universitat pública "perquè els amiguets, segurament, puguin fer negoci".
Sobre la despesa de l'1% del PIB, ha expressat que "no és tant arribar" a la xifra com, a parer seu, aterrar en paràmetres complets, ja que cobrir les despeses fixes és, per a ella, un mínim --assenyala que cap comunitat cobreix el 100% de les despeses fixes de les seves universitats--.
CONDICIONS DELS CIENTÍFICS
Preguntada sobre què cal millorar en el sistema de ciència, ha subratllat que "falta millorar les condicions dels científics".
"Crec que ara és el moment de les persones. Des del 2018 hi ha un 25% més de científics treballant al nostre país. Potser ara el problema no és que ens faltin científics", ha dit.