Morant diu que el Govern central estudiarà l'informe sobre l'amnistia però veu "innegable" la millora social a Catalunya

SANTA CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE), 17 gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha afirmat aquest dimecres que el Govern central "llegirà amb deteniment" el segon informe dels lletrats del Congrés que incideix en els dubtes sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia que tramita la cambra baixa si bé ha ressaltat que és "innegable" que la situació social a Catalunya és millor ara que el 2017.

En unes declaracions als periodistes després d'assistir a la reunió del Consell Rector de l'Institut d'Astrofísica de les Canàries (IAC), ha dit que també hi ha dos informes més que avalen la constitucionalitat de la norma.

No obstant això ha apuntat que "sense entrar en valoracions jurídiques ni opinions jurídiques", la situació actual a Catalunya és "radicalment diferent".

Ha afegit que els últims anys s'ha fet una feina "per la convivència" i per "reconduir una situació límit" des de la política, ja que "hi havia fractura" entre catalans i també amb la resta d'Espanya.

En aquesta línia ha insistit que l'executiu vol "treballar per la convivència" i aconseguir la "normalització" social i política, tasca que, en la seva opinió, "està sent un èxit".