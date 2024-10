Mora (Ctesc) reclama una "relació permanent" amb el Parlament

Augura una bona relació amb el nou Govern i demana més reunions del Consell del Diàleg Social

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Toni Mora, ha reclamat que aquesta institució mantingui una "relació permanent" amb el Parlament i reti comptes davant la cambra.

En una entrevista amb Europa Press, s'ha mostrat partidari de presentar al Parlament "de manera sistemàtica" la memòria socioeconòmica i laboral del Ctesc i el seu informe de comptes, com fa la Sindicatura de Comptes, ha dit.

"MÉS FUNCIONS"

Mora veu un "consens que el Ctesc pugui fer més funcions": ha defensat que, d'una banda, té potència per ser una peça més clara del diàleg social i, de l'altra, ha demanat pronunciar-se sobre la normativa autonòmica que, avui dia, no passa pel Ctesc, com les proposicions de llei.

Ha especificat que, amb les seves reivindicacions, no demana ni que el Ctesc compti amb una cadira en el Consell del Diàleg Social de Catalunya ni que s'hagi de pronunciar sobre totes les decisions del Parlament.

GOVERN: "PINTA BÉ"

Mora ha opinat que la relació del Ctesc amb el govern de Salvador Illa "pinta bé" pel compromís que veu en el nou executiu amb el diàleg social.

"Tothom parla de diàleg social, però hi ha gent que l'exerceix", ha valorat en referència explícita al PSC i, en aquesta línia, ha qualificat de gest interessant que Illa es reunís amb sindicats i patronals després d'assumir el càrrec.

PERFILS "INTERESSANTS"

Creu que "els perfils que han situat al capdavant de la Conselleria d'Empresa i Treball són molt interessants": ha destacat els nomenaments de Francisco Ramos com a secretari de Treball, de la sindicalista Núria Gilgado com a directora general de Relacions Laborals i del politòleg Pol Gibert com a secretari general de la Conselleria.

Preguntat per l'adopció de les recomanacions del Ctesc per part de l'anterior govern de Pere Aragonès, ha respost que les han tingut en compte des d'un vessant tècnic, però ha lamentat: "Se'ns podria haver aprofitat més".

"AQUÍ ENS POSEM D'ACORD"

Ha advertit que "sense diàleg social el país no avança" i, malgrat que creu que recentment ha tingut un fort impuls, considera que el nou Govern socialista té un repte pendent en aquest àmbit i que el Consell del Diàleg Social s'hauria de reunir més.

Mora també ha destacat el consens que hi ha darrere els informes i recomanacions del Ctesc, que reuneix sindicats, patronals i representants del Tercer Sector: "Aquí ens posem d'acord".

EXPLICAR-SE DAVANT ELS MUNICIPIS

El president del Ctesc ha explicat que, durant el seu mandat, han volgut "connectar molt amb el món municipal" i que el Ctesc sigui més conegut en el conjunt de Catalunya.

Lamenta que "hi ha molt desconeixement" sobre la tasca de la institució, assegura que han treballat per divulgar-la i està disposat a explicar als ajuntaments que ho desitgin la normativa de la Generalitat que els afecti, i a que el Ctesc atengui les seves necessitats en legislació local.

ACABA L'ACTUAL MANDAT

Mora també s'ha pronunciat sobre la possibilitat de renovar la presidència del Ctesc quatre anys més, davant la fi del seu mandat aquest desembre.

"Tenim una reunió pendent, però jo crec que el 31 de desembre cessaré; bé, em cessaran", ha dit, i en aquest cas tornarà al món sindical.