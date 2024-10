Mora (Ctesc) demana un Pacte Nacional d'habitatge i mesures davant del "principal problema" de Catalunya

Veu "molt difícil d'entendre" la proposta de baixes flexibles

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Toni Mora, ha avisat que l'habitatge és el principal problema de Catalunya, per la qual cosa ha reclamat mesures urgents i "un Pacte Nacional per l'Habitatge".

En una entrevista d'Europa Press, ha justificat la necessitat d'un Pacte Nacional per l'habitatge perquè aquest problema afecta tot tipus de col·lectius i dificulta la mobilitat laboral.

Mora ha afirmat que hi ha consens a "dotar de tot el sòl possible perquè privats o públics puguin generar" habitatge, i també hi ha consens a treballar a nivell municipal perquè la ciutadania sàpiga quines eines té per accedir-ne a una.

Mora també ha dit que sindicats, patronals i entitats del Tercer Sector que formen part del Ctesc tenen "diferències" sobre el topall dels lloguers i la regulació del de temporada, per la qual cosa l'organisme no ha emès una posició respecte a aquestes mesures, però ha defensat avaluar-les.

EL REPTE DEL "TREBALL DE QUALITAT"

Sobre l'ocupació, el president del Ctesc ha constatat que un altre repte de Catalunya és la "feina de qualitat", que considera que ha millorat amb l'aprovació de la Reforma Laboral i l'impuls de l'ocupació.

També ha opinat que "és molt difícil d'entendre" la reforma de la incapacitat temporal (IT) per flexibilitzar la reincorporació laboral de les persones amb una baixa mèdica.

"La persona no decideix quan està de baixa; és el metge qui decideix quan està de baixa. Això és com interpretar que algú decideix quan està de baixa", ha dit, i ho ha distingit de la jubilació activa.

Mora ha defensat que a la reducció de la jornada laboral "és molt més potent un acord" i ha considerat que la vicepresidenta segona del Gobierno, la ministra Yolanda Díaz, està intentant aconseguir-ho al màxim possible.

"Si en el diàleg social no hi ha acord, han d'imposar una mesura que, igual després, quan es traslladi a la negociació col·lectiva, no tindrà l'eficàcia", ha advertit.

REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ

Respecte a la reforma de l'administració de la Generalitat plantejada pel Govern, ha defensat que el sector públic "ha de tenir, de tant en tant, una visió diferent".

A més, creu que tot el que sigui agilitzar tràmits és positiu, si bé ha reclamat que la reforma sigui pactada, perquè seria un desastre si és via decret, segons ell.